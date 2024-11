«Non c’è alcun ‘tesoretto evaporato’ né tantomeno ‘un veto da parte del Ministero’ in relazione ai 68 milioni di euro di extra gettito pagati negli anni passati dai cittadini calabresi che la Regione potrà presto utilizzare per l’edilizia sanitaria e non solo per l’ospedale della Sibaritide». È quanto si legge in una precisazione del portavoce del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in relazione all'articolo "Ospedale Sibaritide, il tesoretto spuntato per costruirlo è già evaporato: i tecnici del Ministero mettono il veto sui 68 milioni" pubblicato da LaC News24, in cui si è dato conto delle osservazioni espresse dai Ministeri sul reimpiego dei residui di fiscalità relativi all'annualità 2021.

«I Ministeri vigilanti non hanno sollevato alcuna ‘contestazione’ alla struttura commissariale, ma hanno semplicemente chiesto di aspettare la chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie e ospedaliere prima di utilizzare queste risorse accantonate. Ci vorrà, dunque, qualche mese per poter avere questi fondi a disposizione, ma i 68 milioni citati da un apposito Dca non sono in discussione.

Ad ogni modo da alcuni mesi erano in corso su impulso del presidente Roberto Occhiuto delle verifiche sulle risorse finanziarie per infrastrutture sanitarie immobilizzate nel bilancio regionale da svariati lustri. Sono state così già rinvenute le risorse che consentiranno di finanziare la variante progettuale dell’ospedale della Sibaritide. Il timing che ci siamo dati per la realizzazione di questo nuovo presidio sanitario non subirà, dunque, alcun ritardo».

Risponde Luana Costa

Fin qui il contenuto della nota. Corre, tuttavia, l'obbligo di precisare che nell'articolo si è correttamente data notizia della transitorietà della richiesta avanzata dai ministeri («bloccate per il momento», «congelate»; le espressioni utilizzate); così come non si è messa in dubbio la realizzazione dell'opera né tanto meno riferito di possibili "ritardi". Al contrario, in calce all'articolo correttamente si è data notizia dell'individuazione di nuovi fondi a copertura dei maggiori costi da sostenere.