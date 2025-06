Per la seconda volta le fiamme agitano i cantieri dell’ospedale della Sibaritide. Questa mattina, intorno alle 9, quindi in pieno giorno, un incendio ha invaso un vano ascensore, uno dei 32 presenti nella struttura.

Le fiamme sono state già domate, dopo un primo intervento di alcuni operai con gli estintori ed il successivo dei vigili del fuoco, giunti sul posto con i carabinieri e i sanitari del 118, allertati per qualche leggera – così sembra – intossicazione da fumo.

Non si registrano danni e non è dato sapere – al momento – quali siano le cause e l’origine del rogo. Il gran caldo potrebbe anche non giustificare l’autocombustione e la pista più probabile – al momento – sembra essere il dolo. Saranno comunque gli uomini del reparto territoriale dei carabinieri diretto dal tenente colonnello Marco Filippi ad indagare sul caso.

All’interno della struttura, in piena lavorazione, non è ancora presente l'impianto di videosorveglianza.

Dovesse essere confermata la mano di ignoti, potrebbero rappresentare un segnale preoccupante dopo il vasto rogo che ha investito il polo tecnologico lo scorso 28 ottobre, per il quale – peraltro – non si è più saputo nulla.