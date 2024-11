FOTO | Incredibile episodio questa mattina nel nosocomio cosentino. In prima fila il sindaco, consiglieri regionali e comunali, dirigenti sanitari, il parroco e tanti camici bianchi ( ASCOLTA L'AUDIO )

Un buffet, di quelli che in era Covid sono tassativamente vietati. Sul tavolo, allestito all’ingresso di un ospedale, pizzette e stuzzichini, bicchieri e piatti di plastica, dolci e bottiglie di bibite fresche. Intorno, tanta gente, a cominciare da medici e operatori sanitari. A decine e decine.

È quanto andato in scena questa mattina all’ospedale di Cetraro, dove è stato organizzato un rinfresco in occasione dell’inaugurazione di una targa che, paradossalmente, è dedicata alle vittime del virus e all’impegno dei camici bianchi. Il tutto a pochi passi dal triage Covid, con tanto di dirigenti sanitari in prima fila e prete benedicente.

Presenti, tra gli altri, il consigliere regionale Giuseppe Aieta, il sindaco Ermanno Cennamo, diversi consiglieri comunali, il parroco, il direttore sanitario Guglielmo Cordasco e tutta la direzione sanitaria.



Immagini che raccontano di una totale indifferenza alle norme anti contagio proprio da parte di chi quelle regole dovrebbe farle non solo rispettare, ma promuoverle in ogni circostanza.