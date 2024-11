VIDEO-INTERVISTA | Il Commissario ad Acta Roberto Occhiuto dà il via libera alla rimodulazione del personale. Per il pronto soccorso accordo con l'Asp per l'impiego a base oraria dei medici in servizio al 118

Aperta fino al 27 gennaio la procedura concorsuale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per l'assunzione di un dirigente medico a tempo indeterminato specializzato in medicina d'urgenza e accettazione da destinare al pronto soccorso dell'Annunziata mentre domani, 12 gennaio, scadrà la manifestazione di interesse per il reclutamento di infermieri, infermiere ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica a tempo determinato.

Ma una volta esaurite queste procedure l'Ente potrà finalmente avviare un più massiccio e stabile inserimento di personale grazie allo sblocco del piano assunzionale deliberato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto nella sua qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario.

Reclutamento a tempo indeterminato

Poco più di duecento le figure aggiuntive rispetto a quelle attuali, da inserire nella pianta organica. «Il presidente Occhiuto - ha spiegato il commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera cosentina Isabella Mastrobuono - ha avviato il percorso per la validazione della rimodulazione del Piano assunzionale consentendo, nelle more, di predisporre immediatamente l’avvio delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, per alcune figure professionali, ove si ravvisino ragioni di necessità, urgenza e tutela della salute pubblica. Si potrà dare così una risposta tempestiva alla necessità di ricostituire i preesistenti livelli lavorativi così da ripristinare l’erogazione di servizi sanitari che, causa il drenaggio delle risorse umane alla gestione dell’emergenza Covid, hanno subito una contrazione».

Aiuto dai medici del 118

L'Azienda sta preparando la documentazione necessaria ad avviare le procedure concorsuali il cui espletamento richiederà comunque alcuni mesi. Anche per questo, per fronteggiare le carenze del pronto soccorso, è stato stretto un accordo con l'Azienda Sanitaria per consentire l'impiego del personale del 118, su base oraria, all'interno dell'ospedale. Ecco l'intervista che il Commissario Mastrobuono ha rilasciato al nostro network: