Un neonato è morto in sala parto all’ospedale di Locri. Il dramma si è consumato nei giorni scorsi, nonostante i tentativi di rianimazione ripetutamente attuati dai medici e da tutti gli operatori sanitari presenti. Un fatto che ha lasciato tutti nello sconcerto e rispetto al quale ora sono in corso necessari approfondimenti.

La famiglia infatti ha presentato denuncia ai carabinieri che ha portato la Procura di Locri ad aprire un’inchiesta al momento senza indagati. La salma e la documentazione sanitaria sono state poste sotto sequestro per consentire lo svolgimento di tutti gli accertamenti del caso. Un dolore profondo e una tragedia immensa per i genitori, difficile anche solo da immaginare. Adesso è tutto nelle mani della magistratura. Saranno le verifiche medico-legali a chiarire le cause del decesso del neonato.