Dopo il contagio accertato di un operatore in servizio nel reparto di Ortopedia, emersi ulteriori casi. Disposti tamponi su tutto il personale e la sanificazione del Ps

Sale il bilancio degli operatori sanitari positivi al Covid-19 all’ospedale di Soverato. Dopo l’infermiere del reparto di ortopedia risultato positivo nella giornata di ieri e le attività di screening sul personale medico, sono risultati positivi altri 4 infermieri del pronto soccorso del nosocomio cittadino.

Pertanto il direttore sanitario Antonio Gallucci ha sospeso fino a lunedì le attività ordinarie ambulatoriali, resta garantita l’emergenza. È in corso in queste ore la sanificazione del pronto soccorso e a breve saranno effettuati i tamponi sul personale impegnato in tutti i reparti della struttura nonché la sanificazione di tutti gli spazi dell’ospedale.