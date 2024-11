Sono circa 80 i migranti, tra i quali 16 donne e 7 minori trovati, in località "Marinella" tra Crotone, Capo Colonna e Isola Capo Rizzuto, a bordo di una imbarcazione a vela in balia delle onde a causa del mare agitato e delle pessime condizioni meteo. Secondo le prime notizie i migranti sarebbero di origine irachena. L'imbarcazione è stata avvicinata dalla Guardia costiera mentre sul posto sono già intervenute le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato in attesa dello sbarco appena le condizioni del mare lo consentiranno.