È successo in una struttura ricettiva di Vieste. Il papà, nel tentativo di raggiungere il figlio sarebbe a sua volta precipitato rimanendo gravemente ferito

È ricoverato in prognosi riservata, dopo essere stato sottoposto nella notte a un intervento chirurgico, il 40enne di Peschici (Foggia) precipitato ieri pomeriggio da un terrazzino durante un ricevimento nuziale in una struttura ricettiva di Vieste, caduto nel tentativo di soccorrere il figlio di 10 anni, precipitato poco prima anche lui. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 15. I carabinieri fino ad ora hanno ricostruito che il bambino sarebbe caduto da un'altezza di 4-5 metri mentre giocava con alcuni coetanei.

Il padre, nel tentativo di raggiungerlo, sarebbe a sua volta precipitato rimanendo gravemente ferito. Il 40enne, soccorso e elitrasportato in ospedale a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Anche il bambino è stato soccorso e trasportato nella struttura ospedaliera di San Giovanni Rotondo con una frattura ad un arto inferiore.

Sul fronte delle indagini, l'area dove è avvenuto l'incidente è stata posta sotto sequestro dai carabinieri che stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso, coordinati dalla procura di Foggia, per delineare l'esatta dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità relative anche alle condizioni di sicurezza dei luoghi.