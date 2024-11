Padre Fedele Bisceglia ha tenuto una conferenza stampa in pieno centro a Cosenza per rispondere alle accuse di Mons. Nunnari che, nei giorni scorsi, ha incontrato i giornalisti per dire la sua verità sulla vicenda

"Amerò sempre il mio vescovo e le inesattezze che ha detto sono ascrivibili a don Enzo Gabrieli e al padre provinciale Giovambattista Russo. Lo ha detto Padre Fedele durante una conferenza stampa sul corso principale di Cosenza- Nunnari ha detto che sono stato sospeso a divinis dal mio ordine non per le accuse della suora ma per aver disobbedito: non è vero perché sono stato sospeso dal mio ordine a febbraio del 2006. E questo don Enzo lo sa bene. Proprio a lui rivolgo alcuni consigli rivolti da un sacerdote anziano a uno più giovane: deve cercare di essere più umile e più povero. Perché se lui vuole assurgere a mete più alte non deve fare le comparse come accaduto in quella conferenza stampa: infatti non ha aiutato il vescovo in questa vicenda. E non deve invitare le persone nella casa canonica". Padre Fedele Bisceglia, il frate assolto pochi giorni fa dall'accusa di avere violentato una suora, ha replicato alle dichiarazioni del vescovo di Cosenza, monsignore Nunnari.

"Non ho mai detto che è stato monsignore Nunnari a sospendermi - ha continuato Padre Fedele - ma lui ha ancora 68 ore di tempo per ripensarci e consentirmi di servire la messa"