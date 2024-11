Il gup di Reggio Calabria ha accolto le richieste della Procura

Accogliendo una richiesta della Procura, il gup di Reggio Calabria ha rinviato a giudizio sette persone per il crollo del palco allestito in occasione del concerto di Laura Pausini in programma a Reggio il 5 marzo del 2012. Il crollo provocò la morte di un giovane operaio romano, Matteo Armellini. La madre del ragazzo si è costituita parte civile. Il processo inizierà il 26 febbraio.