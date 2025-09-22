I Carabinieri della Compagnia di Palmi, durante un servizio mirato lungo la strada provinciale che collega il centro cittadino alla frazione Tonnara, hanno rinvenuto un fucile calibro 12 in ottimo stato di conservazione, occultato in una cavità di un muro di contenimento. L’arma, già predisposta con parte delle cartucce nel caricatore, era accompagnata da circa 20 munizioni.

L’operazione, condotta con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, ha consentito di sottrarre alla disponibilità criminale un’arma perfettamente funzionante, potenzialmente destinata ad attività delittuose. Le indagini sono in corso per accertare chi avesse nascosto il fucile e con quali finalità.