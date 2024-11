Non ancora chiara la dinamica sulla quale indaga la polfer. Entrambi sono ora ricoverati in condizioni serie

Due persone sono rimaste gravemente ferite nella notte scorsa, sulla tratta ferroviaria calabrese nei pressi di Palmi. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, i due – si tratta di due cittadini stranieri – stavano camminando vicino ai binari, mentre sopraggiungeva un treno che, partito da Reggio Calabria, avrebbe dovuto raggiungere Roma. Qui la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti: non è ben chiaro che il convoglio abbia urtato i due ferendoli, oppure gli stessi siano stati sbalzati di qualche metro a causa dello spostamento d’aria provocato dal passaggio del treno.

Sta di fatto che i soccorsi sono stati chiamati immediatamente e sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di polizia di Palmi che hanno proceduto a prestare le prime cure, insieme all’ambulanza del 118. Un ferito è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Polistena, un altro all’ospedale di Reggio Calabria. Sul fatto indaga anche la Polfer che dovrà ora chiarire bene i contorni della vicenda. Comprendere, cioè, perché a quell’ora, in piena notte, i due stessero camminando a ridosso dei binari e quale sia stata l’effettiva dinamica del fatto.