Ai domiciliari un 42enne sorpreso dalla polizia con cento grammi di marijuana

Un uomo di 42 anni, M.M., è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Paola per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Il personale di polizia, durante un servizio di controllo, lo ha sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. In un locale adibito a legnaia, sono stati così rinvenuti quasi 100 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Per lui sono scattati i domiciliari.