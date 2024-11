Nel complesso sarebbe stato possibile ricavare circa 1500 dosi da introdurre sul mercato al dettaglio. L'uomo è stato posto ai domiciliari

Un uomo di Paola di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I militari, insospettiti dal continuo via vai in ingresso e in uscita dallo stabile in cui è collocato l’appartamento affittato dal pregiudicato, hanno avviato una serie di appostamenti procedendo poi alla perquisizione dell’abitazione in cui è stato scoperto un vasto assortimento di sostanze stupefacenti di diversa natura.

Sequestrate circa 1500 dosi di stupefacente

Ingente il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato: 250 grammi di marijuana, suddivisi in due buste di plastica, rispettivamente da 170 grammi e 80 grammi; 17 grammi di hashish ed 1 grammo di cocaina. Nel complesso sarebbe stato possibile ricavare circa 1500 dosi da introdurre sul mercato al dettaglio. Posti sotto sequestro anche due bilancini di precisione. L’uomo è stato posto ai domiciliari.