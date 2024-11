L'iniziativa è stata lanciata sulla piattaforma Gofundme: sarà possibile donare un contributo per rimettere in piedi la struttura balneare andata distrutta a causa di un cortocircuito dei frigoriferi

Paola reagisce dopo l’incendio che ha distrutto il lido “Movida”, di nuova costruzione, gestito da due imprenditori della zona, Adelina Osso e Robertino Leta, che in poche ore hanno visto davanti ai loro occhi una scena agghiacciante. Le fiamme hanno raso al suolo tutta la struttura balneare, causa il cortocircuito dei frigoriferi presenti all’interno del lido balneare tirrenico, frequentato da giovani e meno giovani. Il lavoro dei vigili del fuoco è stato molto faticoso, in quanto la prima ipotesi - quella della matrice dolosa - è stata battuta per tutta la notte, anche in presenza delle forze dell’ordine. Poi i pompieri hanno chiuso il cerchio, escludendo che qualcuno avesse appiccato l’incendio a scopo estorsivo.

Parla Di Natale

Sui social network sono tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà ai due giovani titolari del lido “Movida”, a cui si aggiunge il presidente del consiglio comunale di Paola, Graziano Di Natale. «Stamane un risveglio terribile, uno di quelli che ti resta nella memoria per sempre. Il Lido Movida distrutto dalle fiamme. Un brutto colpo per la città di Paola e per le tante famiglie che trascorrono le loro vacanze, da anni, in una delle migliori strutture balneari del territorio», scrive il consigliere regionale di minoranza.

«Un’attività a conduzione familiare portata avanti con tanti sacrifici da Adele, Roberto ed i loro figli ai quali mi lega una profonda amicizia. A loro va tutta la mia solidarietà e vicinanza in un momento in cui, tutta la nostra comunità, deve stringersi attorno a chi, con onestà, fa della sua attività lavorativa una ragione di vita. Sono sicuro che le “fiamme” non bruceranno la voglia di ripartire più forti di prima» conclude Graziano Di Natale.

Al via la gara di solidarietà

“Ricostruiamo insieme il Movida beach” è lo slogan a supporto di una duplice iniziativa di solidarietà lanciata sulla piattaforma Gofoundme. «Ricominciare da zero è difficile, richiede molti sacrifici, spese e investimenti. Adesso anche la più grande e forte delle famiglie ha bisogno di aiuto. Un piccolo contributo fa una grande differenza». Sarà possibile donare un contributo sia sulla piattaforma che mediante bonifico bancario. Le promotrici sono Giorgia Cassano, Alessia e Fabiola Leta.