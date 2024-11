La Provincia cede un immobile all'Agenzia del Demanio da destinare alle fiamme gialle

Il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci ha ricevuto questa mattina il comandante provinciale della Guardia di Finanza Marco Grazioli e il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Giuseppe Tancredi, per formalizzare la cessione dell’ex istituto scolastico Padre Tarcisio Pisani di Paola. L’immobile, di proprietà dell’ente provinciale, sarà donato all’agenzia del demanio, che lo destinerà alla realizzazione di una nuova caserma per le fiamme gialle. L’incontro di quest’oggi dà il via all’iter burocratico al termine del quale si concretizzerà il passaggio di proprietà dell’edificio. Alla cerimonia era presente anche il consigliere provinciale Graziano Di Natale, che ricopre anche la carica di presidente del Consiglio del comune di Paola.