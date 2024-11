Avrebbe rimproverato la figlia, una 16enne, per l'atteggiamento tenuto durante la lezione e per l'abbigliamento

Un richiamo alla figlia, poi l'irruzione in classe della madre e l'aggressione all'insegnante, "rea" di aver rimproverato la ragazza, una sedicenne, per l'atteggiamento tenuto durante la lezione e per l'abbigliamento. L'episodio e' avvenuto a Paola, nel Cosentino, il primo giorno del nuovo anno scolastico, come riferisce "lo Strillone", quotidiano on line dell'alto Tirreno cosentino. La notizia e' stata confermata all'AGI dai carabinieri. La professoressa aggredita non ha ancora deciso se sporgere denuncia.

Il 14 settembre scorso, primo giorno di scuola, secondo quanto riportato dal sito, la giovane si sarebbe presentata in classe e, noncurante della presenza della docente, che aveva gia' iniziato la lezione, aveva continuato a parlare con i suoi compagni. Ad un primo richiamo della professoressa la ragazza non avrebbe dato peso. Quando la docente avrebbe fatto presente che il suo abbigliamento non era consono per scuola la studentessa, pero', avrebbe abbandonato l'aula, forse per avvisare la madre che poco dopo si e' presentata in classe e ha spintonato e strattonato l'insegnante.