I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Paola hanno nei giorni scorsi denunciato alla Procura della Repubblica, una infermiera professionale dell’ospedale di Paola per smaltimento illecito di rifiuti. Alla denuncia della donna si è giunti al termine di una attività d’indagine svolta dai militari intervenuti in seguito ad una segnalazione dell’Asp di Cosenza.

Le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza dell'ospedale di Paola riprendo l'infermiera professione alle prese con lo smaltimento di rifiuti ospedalieri nelle griglie di raccolta delle acque

Nella segnalazione si lamentava lo sversamento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di natura liquida provenienti dal laboratorio analisi dell’ospedale di Paola in una griglia di raccolta delle acque piovane collocata davanti un magazzino del medesimo nosocomio, locale questo utilizzato quale punto di raccolta temporanea dei rifiuti.

Si è pertanto proceduto, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, alle indagini, consistite nell’acquisizione delle immagini video dell’impianto di videosorveglianza dell’ospedale e dall’esame della documentazione relativa ai rifiuti, dalle quali è emerso come l’infermiera abbia sversato nelle griglie sedici taniche contenenti rifiuti liquidi sanitari.

Da sopralluogo effettuato, congiuntamente alla Polizia Municipale di Paola e alla ditta responsabile del servizio idrico comunale, si è accertato inoltre che le acque che si immettono nella griglia confluiscono nella rete fognaria destinata poi all’impianto di depurazione comunale. Di regola questo tipo di rifiuti invece vengono chiusi in taniche di polietilene, posizionati nel magazzino in questione e conferiti poi ad una società convenzionata e autorizzata per il successivo trattamento e smaltimento, cosa che non è accaduta in questo caso per il quale si è proceduto al deferimento della donna.