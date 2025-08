Appuntamento al Villaggio Bahja per il sindacato: «Un momento per riflettere e progettare le attività necessarie». Il segretario nazionale Brugnano: «Pronti per nuove battaglie a sostegno dei colleghi»

Torna puntuale come ogni anno il "Raduno Estivo" della Fsp Polizia di Stato che, ancora una volta, riunirà le rappresentanze della Calabria oggi a partire dalle 13.15, a Paola (Cs), presso il Villaggio Bahja. Lo si legge in una nota stampa ufficiale. Torna un fondamentale momento di condivisione per riflettere, per programmare, per progettare le attività necessarie - spiega il comunicato - ad assolvere ad un ruolo, quello della rappresentanza, che non ammette vuoti. “Ed infatti Fsp Polizia non va in vacanza – sottolinea il vice presidente del Sindacato, Franco Maccari, che sarà presente al raduno –, tutt’altro, anzi unisce un momento importante nella nostra dialettica interna al piacere di incontrarsi, alla gioia di riunirsi anche per sorridere insieme. Perché l’unione di intenti vuol dire anche unione di anime, diverse certo, ma tutte parte di un insieme che per questo è ancora più ricco e prezioso”.

“Questo consueto appuntamento – aggiunge il Segretario Nazionale Giuseppe Brugnano – è una delle tante testimonianze di un impegno costante nei 365 giorni degli appartenenti alla Fsp Polizia che trova, in occasioni come queste, momenti di sinergica vicinanza fra i suoi componenti, ma anche di tanti amici e interlocutori istituzionali che testimoniano la loro vicinanza alla Federazione Sindacale di Polizia”.

Accanto ai dirigenti calabresi del sindacato, infatti, saranno presenti tante persone legate alla Fsp Polizia ed anche ospiti del mondo politico e istituzionale, e un’attenzione particolare sarà riservata a “storiche figure” del gruppo sindacale andate recentemente in pensione. “Siamo felici e orgogliosi di un appuntamento immancabile che rinnoviamo – aggiunge Maccari – ospiti dell’amico Massimiliano Antonicelli, titolare del villaggio Bahja, cui siamo sempre grati per accoglierci in un luogo dove si alimenta un fuoco acceso in alcuni di noi ben oltre venti anni fa, quando si tramutò in realtà quell’anelito di rinnovamento e indipendenza che ancora muove testa e cuore dei tanti impegnati sul territorio nell’interesse di migliaia di Poliziotti italiani. Ebbene quel gruppo di ‘combattenti’ ha tracciato il solco di una strada su cui si sono affiancati con il tempo tanti e tanti altri, fino ad oggi, fino a qui, dove i più giovani infondono nuova linfa al mondo del sindacalismo della Polizia di Stato”.

“E dal confronto fra tutti che nascono le migliori idee – conclude Brugnano –, ed allora aspettiamo colleghi ed amici per un altro momento speciale, profondo, gioioso, in cui moltiplicare quell’entusiasmo che per l’anno a venire, per le battaglie a venire, per l’impegno a venire sempre e solo a tutela dei colleghi, ci troverà come sempre… duri ma corretti!”.