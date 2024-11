Interrogazione parlamentare del deputato M5S Paolo Parentela e sottoscritta dai colleghi Nesci, Bernini, D'Uva: 'non si possono abbandonare i cittadini che denunciano attendendo i tempi biblici della giustizia'

"Il governo garantisca aiuti adeguati a Salvatore Barbagallo ed a tutti gli imprenditori che denunciano il racket". Lo sostiene il deputato M5s Paolo Parentela, dopo aver depositato un'interrogazione al governo sottoscritta dai colleghi Dalila Nesci, Massimiliano Bernini e Francesco D'Uva (membro della commissione antimafia). "Nell'atto di sindacato ispettivo - continua - descrivo la storia dell'imprenditore vibonese Salvatore Barbagallo, che otto anni fa denunciò il clan dei Mancuso e che è stato letteralmente abbandonato dallo Stato. La storia di Barbagallo non è diversa da quella di altri imprenditori che denunciano il racket e che incontrano innumerevoli difficoltà per accedere al fondo di garanzia il cui funzionamento andrebbe perfezionato. Il governo - continua il deputato Cinque Stelle - deve garantire ai cittadini calabresi vittime del racket un servizio giudiziario minimamente accettabile. A distanza di otto anni le persone denunciate da Barbagallo sono a piede libero e non è neanche iniziato il procedimento giudiziario che possa accertare i fatti denunciati. In una terra come la Calabria, che soffre la presenza della mafia più potente d'Europa, non si possono abbandonare i cittadini che denunciano attendendo i tempi biblici della giustizia. La storia di Barbagallo è divenuto un caso mediatico di interesse nazionale, ma ci sono tanti altri calabresi che sentono lo Stato lontano e che non hanno il coraggio di denunciare. Lo strapotere della 'ndrangheta - conclude - è dovuto all'omertà, che si combatte concedendo ai cittadini i necessari strumenti per poter denunciare sentendosi tutelati".