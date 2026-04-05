L’uomo ha perso la vita lungo la strada provinciale 9, che collega Pastina al centro del paese. I passanti hanno dato l’allarme dopo aver notato la bici abbandonata

Un drammatico ritrovamento ha scosso nel giorno di Pasqua la comunità di Santa Maria del Cedro, dove un uomo è stato rinvenuto senza vita nei pressi del castello di Castello di San Michele, in via Cedriere.

La vittima, un ciclista originario del posto ma residente fuori regione, stava percorrendo in sella alla sua bici la strada provinciale 9, che collega la contrada Pastina al centro abitato. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo è precipitato in un burrone adiacente alla carreggiata.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, insospettiti dalla presenza della bicicletta appoggiata su un muretto e di alcuni effetti personali.

Sul posto è giunta una pattuglia del Radiomobile di Scalea, che ha effettuato i primi rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Attualmente, si attende l’arrivo del magistrato di turno della procura di Paola per le procedure di rito.

Secondo una prima ipotesi, ancora tutta da verificare, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore mentre era in bicicletta, e fermatosi, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel dirupo, un terreno che sorge a pochi metri dal fiume Abatemarco. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta per chiarire con esattezza le circostanze della tragedia.