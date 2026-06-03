Gli attuali commissari straordinari tentano la strada della “stabilizzazione”. Carbone, Frittelli e Graziano puntano sugli enti che ora governano. Mentre i direttori sanitari e amministrativi tentano la scalata

Non si è perso tempo al terzo piano della Cittadella. A pochi giorni dalla conclusione dei lavori della commissione, appositamente insediata per valutare i curricula, sono state pubblicate le rose degli idonei alla nomina a direttore generale degli enti del servizio sanitario regionale.

Complessivamente sei le aziende sanitarie e ospedaliere che si muovono verso il rinnovo dei vertici aziendali. Lo scorso gennaio la giunta ha infatti bandito l’avviso per l’individuazione dei nuovi manager, che non sostituiranno solo coloro che attualmente ricoprono gli incarichi di commissario straordinario. Ad esempio, all’Asp di Cosenza e a Reggio Calabria si profila un avvicendamento tra dg.

Le procedure si sono svolte piuttosto rapidamente. La commissione è stata insediata ad aprile, appena due settimane fa (il 22 e il 25 maggio) si sono svolti i colloqui dei candidati. L’1 giugno sono stati trasmessi i verbali al dipartimento con la proposta di rose di idonei.

Complessivamente sono 53 i candidati che hanno partecipato agli avvisi. Mentre alcuni hanno puntato su più aziende, altri manager – pochi per la verità – hanno presentato domande mirate solo per una o due aziende al massimo. È il caso ad esempio di Simona Carbone, attuale commissario straordinario alla Dulbecco di Catanzaro e in precedenza, commissario all’Asp di Crotone. Disponibile anche alla nomina all’Asp di Cosenza, dove però non ha presentato domanda Antonello Graziano. L’unica disponibilità dell’ex dg di Cosenza è all’Asp di Crotone, dov’è attualmente commissario straordinario.

La commissaria straordinaria del Gom, Tiziana Frittelli, ha presentato domanda solo in quell’azienda. Mentre ha giocato su più tavoli Angelo Vittorio Sestito, attuale commissario dell’Asp di Vibo Valentia ed ex dirigente del dipartimento Salute con responsabilità sui bilanci degli enti del servizio sanitario. Lucia Di Furia, ex dg dell’Asp di Reggio Calabria non sarà della partita.

Tra i partecipanti ci sono poi vecchie conoscenze: gli ex direttori generali e commissari straordinari dell’ex Pugliese e dell’Asp di Catanzaro Giuseppe Panella e Domenico Perri. Ancora Giuseppe Giuliano, commissario all’ex policlinico e poi all’Asp di Vibo Valentia. Francesco Procopio, commissario al Pugliese fino all’accorpamento con l’ex policlinico. E Thomas Schael, ex sub commissario – per breve tempo – dell’ex commissario ad acta Saverio Cotticelli. Tra i candidati spicca anche Domenico Minniti, direttore sanitario di Azienda Zero.

Ecco tutti i candidati ammessi:

Asp Catanzaro

* Dott. Francesco Araniti

* Dott. Angelo Barbato

* Dott. Salvatore Barillaro

* Dott.ssa Maddalena Berardi

* Dott. Pietro Luigi Brisinda

* Dott. Arturo Cavaliere

* Dott.ssa Cristina Clementi

* Dott. Giancarlo Conti

* Dott. Ferdinando Croce

* Dott. Gerardo Di Martino

* Dott. Andrea Di Mattia

* Dott. Gianfranco Filippelli

* Dott. Oreste Florenzano

* Dott. Antonio Gallucci

* Dott. Salvatore Gioia

* Dott. Giuseppe Giuliano

* Dott. Mirco Giusti

* Dott. Giocondo Leonardi

* Dott. Salvatore Lopresti

* Dott. Gerardo Mancuso

* Dott. Francesco Marchitelli

* Dott. Francesco Marcone

* Dott.ssa Maria Mariani

* Dott. Pierluigi Marinelli

* Dott. Domenico Minniti

* Dott. Morris Montalti

* Dott. Carlo Monti

* Dott. Nicola Nardella

* Dott. Bruno Natale

* Dott. Alberto Pagliafora

* Dott. Giuseppe Panella

* Dott. Domenico Perri

* Dott. Sergio Petrillo

* Dott. Joseph Polimeni

* Dott. Francesco Procopio

* Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

* Dott.ssa Angela Riccetti

* Dott. Fabrizio Russo

* Dott. Thomas Schael

* Dott. Flavio Sensi

* Dott. Angelo Vittorio Sestito

* Dott. Giuseppe Spera

* Dott. Giuseppe Tarantino

* Dott. Luigi Tardioli

* Dott.ssa Rita Patrizia Tomasin

* Dott.ssa Roberta Volpini

* Dott. Antonino Zagari

Asp Reggio Calabria

* Dott. Francesco Araniti

* Dott. Angelo Barbato

* Dott. Salvatore Barillaro

* Dott.ssa Maddalena Berardi

* Dott. Pietro Luigi Brisinda

* Dott. Arturo Cavaliere

* Dott.ssa Cristina Clementi

* Dott. Giancarlo Conti

* Dott. Ferdinando Croce

* Dott. Gerardo Di Martino

* Dott. Andrea Di Mattia

* Dott. Oreste Florenzano

* Dott. Antonio Gallucci

* Dott. Salvatore Gioia

* Dott. Giuseppe Giuliano

* Dott. Mirco Giusti

* Dott. Giocondo Leonardi

* Dott. Francesco Marchitelli

* Dott. Francesco Marcone

* Dott.ssa Maria Mariani

* Dott. Pierluigi Marinelli

* Dott. Domenico Minniti

* Dott. Morris Montalti

* Dott. Carlo Monti

* Dott. Nicola Nardella

* Dott. Bruno Natale

* Dott. Felice Alfonso Nava

* Dott. Alberto Pagliafora

* Dott. Giuseppe Panella

* Dott. Domenico Perri

* Dott. Joseph Polimeni

* Dott. Francesco Procopio

* Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

* Dott. Fabrizio Russo

* Dott. Flavio Sensi

* Dott. Angelo Vittorio Sestito

* Dott. Giuseppe Spera

* Dott. Giuseppe Tarantino

* Dott. Luigi Tardioli

* Dott.ssa Rita Patrizia Tomasin

* Dott.ssa Roberta Volpini

* Dott. Antonino Zagari

Asp Cosenza

* Dott. Francesco Araniti

* Dott. Angelo Barbato

* Dott.ssa Maddalena Berardi

* Dott. Pietro Luigi Brisinda

* Dott.ssa Simona Carbone

* Dott. Arturo Cavaliere

* Dott.ssa Cristina Clementi

* Dott. Giancarlo Conti

* Dott. Ferdinando Croce

* Dott. Pietro Derrico

* Dott. Gerardo Di Martino

* Dott. Andrea Di Mattia

* Dott. Gianfranco Filippelli

* Dott. Oreste Florenzano

* Dott. Antonio Gallucci

* Dott. Salvatore Gioia

* Dott. Giuseppe Giuliano

* Dott. Mirco Giusti

* Dott. Giocondo Leonardi

* Dott. Francesco Marchitelli

* Dott. Francesco Marcone

* Dott.ssa Maria Mariani

* Dott. Pierluigi Marinelli

* Dott. Domenico Minniti

* Dott. Morris Montalti

* Dott. Carlo Monti

* Dott. Nicola Nardella

* Dott. Bruno Natale

* Dott. Alberto Pagliafora

* Dott. Giuseppe Panella

* Dott. Domenico Perri

* Dott. Joseph Polimeni

* Dott. Francesco Procopio

* Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

* Dott.ssa Angela Riccetti

* Dott. Fabrizio Russo

* Dott. Flavio Sensi

* Dott. Angelo Vittorio Sestito

* Dott. Giuseppe Spera

* Dott. Giuseppe Tarantino

* Dott. Luigi Tardioli

* Dott.ssa Rita Patrizia Tomasin

* Dott.ssa Roberta Volpini

* Dott. Antonino Zagari

Asp Crotone

* Dott. Francesco Araniti

* Dott. Angelo Barbato

* Dott. Salvatore Barillaro

* Dott. Pietro Luigi Brisinda

* Dott. Arturo Cavaliere

* Dott.ssa Cristina Clementi

* Dott. Giancarlo Conti

* Dott. Ferdinando Croce

* Dott. Gerardo Di Martino

* Dott. Andrea Di Mattia

* Dott. Gianfranco Filippelli

* Dott. Oreste Florenzano

* Dott. Antonio Gallucci

* Dott. Salvatore Gioia

* Dott. Giuseppe Giuliano

* Dott. Mirco Giusti

* Dott. Antonio Graziano

* Dott. Giocondo Leonardi

* Dott. Francesco Marchitelli

* Dott. Francesco Marcone

* Dott.ssa Maria Mariani

* Dott. Pierluigi Marinelli

* Dott. Domenico Minniti

* Dott. Morris Montalti

* Dott. Carlo Monti

* Dott. Nicola Nardella

* Dott. Bruno Natale

* Dott. Felice Alfonso Nava

* Dott. Alberto Pagliafora

* Dott. Giuseppe Panella

* Dott. Domenico Perri

* Dott. Joseph Polimeni

* Dott. Francesco Procopio

* Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

* Dott.ssa Angela Riccetti

* Dott. Fabrizio Russo

* Dott. Thomas Schael

* Dott. Flavio Sensi

* Dott. Angelo Vittorio Sestito

* Dott. Giuseppe Spera

* Dott. Giuseppe Tarantino

* Dott. Luigi Tardioli

* Dott.ssa Rita Patrizia Tomasin

* Dott.ssa Roberta Volpini

* Dott. Antonino Zagari

Azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro

* Dott. Francesco Araniti

* Dott. Angelo Barbato

* Dott.ssa Maddalena Berardi

* Dott.ssa Simona Carbone

* Dott. Arturo Cavaliere

* Dott.ssa Cristina Clementi

* Dott. Giancarlo Conti

* Dott. Ferdinando Croce

* Dott. Pietro Derrico

* Dott. Gerardo Di Martino

* Dott. Andrea Di Mattia

* Dott. Gianfranco Filippelli

* Dott. Oreste Florenzano

* Dott. Antonio Gallucci

* Dott. Salvatore Gioia

* Dott. Giuseppe Giuliano

* Dott. Mirco Giusti

* Dott. Giocondo Leonardi

* Dott. Salvatore Lopresti

* Dott. Gerardo Mancuso

* Dott. Francesco Marchitelli

* Dott. Francesco Marcone

* Dott.ssa Maria Mariani

* Dott. Pierluigi Marinelli

* Dott. Domenico Minniti

* Dott. Morris Montalti

* Dott. Carlo Monti

* Dott. Nicola Nardella

* Dott. Bruno Natale

* Dott. Alberto Pagliafora

* Dott. Giuseppe Panella

* Dott. Domenico Perri

* Dott. Joseph Polimeni

* Dott. Francesco Procopio

* Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

* Dott.ssa Angela Riccetti

* Dott. Fabrizio Russo

* Dott. Thomas Schael

* Dott. Flavio Sensi

* Dott. Angelo Vittorio Sestito

* Dott. Giuseppe Spera

* Dott. Giuseppe Tarantino

* Dott. Luigi Tardioli

* Dott.ssa Rita Patrizia Tomasin

* Dott.ssa Roberta Volpini

* Dott. Antonino Zagari

Gom di Reggio Calabria

* Dott. Francesco Araniti

* Dott. Angelo Barbato

* Dott.ssa Maddalena Berardi

* Dott. Arturo Cavaliere

* Dott.ssa Cristina Clementi

* Dott. Giancarlo Conti

* Dott. Salvatore Maria Costarella

* Dott. Ferdinando Croce

* Dott. Pietro Derrico

* Dott. Gerardo Di Martino

* Dott. Andrea Di Mattia

* Dott. Gianfranco Filippelli

* Dott. Oreste Florenzano

* Dott.ssa Tiziana Frittelli

* Dott. Antonio Gallucci

* Dott. Salvatore Gioia

* Dott. Giuseppe Giuliano

* Dott. Mirco Giusti

* Dott. Giocondo Leonardi

* Dott. Salvatore Lopresti

* Dott. Francesco Marchitelli

* Dott. Francesco Marcone

* Dott.ssa Maria Mariani

* Dott. Pierluigi Marinelli

* Dott. Domenico Minniti

* Dott. Morris Montalti

* Dott. Carlo Monti

* Dott. Nicola Nardella

* Dott. Bruno Natale

* Dott. Alberto Pagliafora

* Dott. Giuseppe Panella

* Dott. Domenico Perri

* Dott. Sergio Petrillo

* Dott. Joseph Polimeni

* Dott. Francesco Procopio

* Dott.ssa Sabrina Pulvirenti

* Dott. Fabrizio Russo

* Dott. Flavio Sensi

* Dott. Angelo Vittorio Sestito

* Dott. Giuseppe Spera

* Dott. Giuseppe Tarantino

* Dott. Luigi Tardioli

* Dott.ssa Rita Patrizia Tomasin

* Dott.ssa Roberta Volpini

* Dott. Antonino Zagari