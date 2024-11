Gli impiegati del centro minacciati con una pistola, rubato l'incasso delle prestazioni sanitarie

Rapina a mano armata a Borgo dei Mastri, la struttura di riabilitazione di Paterno Calabro per l’erogazione di cure sanitarie ai malati psichici. Due persone sono riuscite ad intrufolarsi all’interno del centro indossando dei camici bianchi, ma quando sono giunti davanti agli uffici amministrativi, hanno indossato un passamontagna ed estratto le pistole, svelando agli impiegati le loro vere intenzioni. Minacciati, i dipendenti non hanno potuto fare altro che aprire la cassaforte e consegnare ai malviventi gli incassi delle prestazioni, circa 40mila euro in contanti.

Arraffato il bottino i due ladri si sono dati alla fuga. Superato lo shock, gli impiegati hanno dato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e del comando provinciale di Cosenza. Passati al setaccio i filmati della videosorveglianza, in cerca di indizi per rintracciare gli autori del colpo.

Salvatore Bruno