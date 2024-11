Avviata la collaborazione con la Prefettura del capoluogo bruzio per migliorare la prevenzione e il contrasto della criminalità

I sindaci dei comuni di Cerzeto, Crosia, Paterno Calabro, San Pietro in Amantea, San Pietro in Guarano, Tortora e Zumpano hanno sottoscritto con il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao un Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana. Obiettivo dell’accordo è quello di rafforzare ulteriormente, in un quadro di sicurezza integrata, la collaborazione interistituzionale tra enti allo scopo di migliorare l’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni legati alla criminalità diffusa e predatoria anche mediante l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate aree, individuate dai sindaci nei propri territori.





A tal fine, strategico sarà il ruolo della cabina di regia istituita presso la Prefettura di Cosenza, composta dai rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale, che avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto. «L’intesa – ha detto il prefetto Tomao - rappresenta una ulteriore conferma della stretta collaborazione tra la Prefettura di Cosenza e gli Enti locali, nell’ambito di una forma di cooperazione che si traduce in un’azione di supporto e di affiancamento all’attività dei sindaci, finalizzata al miglioramento della vivibilità del territorio ed all’accrescimento della sicurezza percepita dai cittadini».