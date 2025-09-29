Il conducente a bordo di una Bmw avrebbe avuto un malore. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale

Attimi di paura questa mattina a Castrovillari, lungo viale del Lavoro, dove un’auto è finita all’interno di un ufficio di posta privata. La vettura, una Bmw, era condotta da un uomo del posto che avrebbe accusato un malore. Dopo aver inserito il cambio automatico, l’auto è salita sul marciapiede, ha sfondato la vetrata del locale e ha travolto quanti erano in fila per pagare bollette e bollettini.

Quattro persone sono rimaste ferite, compreso il conducente. Tutti sono stati portati all’ospedale “Pasquale Ferrari” per accertamenti. Alcuni clienti, nel tentativo di ripararsi, si sono gettati a terra per evitare l’impatto. L’episodio ha causato momenti di panico ma, nonostante la violenza dell’urto, le condizioni dei feriti non desterebbero particolare preoccupazione.