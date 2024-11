Il rogo causato da un malfunzionamento della canna fumaria. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori

Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute nelle scorse ore a causa dell'incendio di un tetto nel comune di Curinga in località Acconia nel Catanzarese. L'incendio sviluppatosi all'interno della canna fumaria si è poi propagato al tetto con struttura portante in legno e manto di copertura in tegole. L'intervento tempestivo della squadra ha scongiurato il peggio. Non risultano danni o feriti.

l.c.