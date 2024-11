Rogo avvenuto intorno alla mezzanotte. Le fiamme si sono estese alla vegetazione circostante, vicino ad un distributore di carburante. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

Ci sono stati momenti di autentica paura ieri notte al centro di Reggio Calabria. Intorno alla mezzanotte, infatti, è stata data alle fiamme un'autovettura di grossa cilindrata parcheggiata su via Possidonea, una delle più trafficate, anche a tarda ora. Le fiamme si sono levate altissime. I primi scoppi di finestrini e pneumatici hanno richiamato l'attenzione dei residenti che hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco, giunti sul posto in quattro minuti. Ed è stato questo l'aspetto fortunato, perché il rogo si era propagato anche alla vegetazione che vi è proprio sopra il luogo in cui era parcheggiata la vettura, incendiando alberi e sterpaglie che danno, nella parte superiore, verso un distributore di carburante.



Con tutte le conseguenze del caso. I vigili del fuoco hanno subito spento il rogo dell'autovettura - andata completamente distrutta - ed anche quello superiore, scongiurando il peggio. Anche le numerose auto parcheggiate nelle vicinanze hanno rischiato di venire seriamente coinvolte. Per fortuna, però, solo una ha riportato lievi danni alla parte posteriore.

Avviate le indagini

Sul posto anche gli agenti delle volanti della Polizia di Stato che, insieme agli uomini della Scientifica, hanno provveduto ad effettuare i primi rilievi fotografici ed avvisare il proprietario del mezzo, scosso per quanto accaduto. Tanti i cittadini impauriti per le alte fiamme e lo scoppio ripetuto. Sono ora in corso le indagini per capire la natura del rogo, anche se la matrice dolosa appare al momento la via più accreditata per le modalità con cui l'incendio è divampato.