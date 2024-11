Ancora non chiare le motivazioni su come il mezzo si sia messo in moto autonomamente. La macchina ha fortunatamente percorso pochi metri fra gli sguardi sbigottiti dei bagnanti

Ieri pomeriggio una vettura Hyundai elettrica, parcheggiata dal proprietario, si è messa in movimento autonomamente lungo la spiaggia, dirigendosi verso i bagnanti che si godevano la giornata di mare. Per fortuna la macchina è riuscita a percorrere solo pochi metri, fra gli sguardi sbigottiti dei bagnanti. Al momento dell’incidente, infatti, in spiaggia c’erano diverse persone che stavano prendendo i bagni. La macchina si è fermata pochi metri prima del bagnasciuga.

Una volta ricevuto l’allarme, i soccorsi sono intervenuti prontamente. Le ambulanze del servizio sanitario locale e i Carabinieri della locale Stazione si sono recati sulla spiaggia, seguiti dai Vigili del Fuoco. È stato necessario un intervento specializzato per recuperare l’auto e garantire la sicurezza dell’intera area. Nonostante le difficoltà, l’auto è stata rimossa e la situazione è stata risolta.

Il proprietario dell’auto, visibilmente scosso per l’accaduto, è apparso sorpreso dalle circostanze e non ha saputo fornire alcuna delucidazioni sull’accaduto. Non si capisce, infatti, come abbia fatto la vettura a mettersi in moto da sola. Comunque l’importante è che nessuno si sia fatto male.