Disavventura (per fortuna a lieto fine) per una famiglia di Steccato di Cutro: il piccolo ha proseguito la corsa verso l’ospedale Pugliese a bordo di un’ambulanza

Tanta paura nel Crotonese per un bimbo di tre mesi che ha accusato problemi respiratori a causa forse di un episodio di reflusso. Il piccolo, dopo aver atteso per 40 minuti l’arrivo dell’elisoccorso, è stato accompagnato in ospedale con un’ambulanza perché l’eliambulanza era a corto di carburante.

L’episodio è accaduto tra Steccato di Cutro e Praialonga: i familiari del bimbo hanno contattato il 118 quando hanno visto che il figlio aveva difficoltà respiratorie. Per soccorrere il bambino sono stati allertati dalla centrale operativa sia l’elisoccorso che un’ambulanza del Suem 118. Il bimbo non riusciva a respirare bene probabilmente per un episodio di reflusso gastrico.

I genitori hanno ricevuto dalla centrale l’indicazione di raggiungere in auto la località di Praialonga che non dista molto da Steccato, evidentemente per facilitare l’atterraggio del velivolo di soccorso.

L’attesa è stata di circa 40 minuti: finalmente l’eliambulanza arriva ma manca il carburante e quindi il trasporto subisce ulteriori ritardi. Si prosegue su strada, con un’ambulanza del 118.

C’è almeno un caso fortunato in questa storia che la famiglia di Steccato di Cutro non dimenticherà facilmente: l’ambulanza da Crotone, infatti, era arrivata senza medico che, però, era in eliambulanza e ha soltanto dovuto cambiare mezzo per assistere il bimbo nella corsa verso l’ospedale Pugliese di Catanzaro dove è stato stabilizzato.