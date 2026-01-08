Gli agenti della Polstrada si sono adoperati per fermare il traffico e scongiurare possibili tragedie, nel frattempo il conducente è stato raggiunto e bloccato

Momenti di panico nella serata di ieri a causa di un veicolo contromano che ha percorso per diversi chilometri l'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Pizzo (Vibo Valentia) e Lamezia Terme (Catanzaro).

Personale della Polizia stradale è intervenuto per scongiurare quella che si palesava come una condizione di rischio gravissima, evitando in tal modo la concreta possibilità di un impatto frontale tenuto conto dell'intenso traffico dovuto all'esodo post-festività.

Fondamentale è stata la manovra di "Safety Car" effettuata dagli agenti della polizia stradale della sezione di Vibo Valentia che ha rallentato progressivamente il traffico. Contemporaneamente i poliziotti del comando di Lamezia Terme hanno individuato e raggiunto il veicolo contromano, bloccandolo.

Le operazioni sono state coordinate dal Centro operativo autostradale, che ha consentito agli equipaggi della Polizia stradale di intervenire con efficacia e tempestività.