I carabinieri di Cassano allo Ionio hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Castrovillari, un 28enne già noto alle forze dell'ordine, per atti persecutori nei confronti della ex compagna ventenne.

L'uomo, già durante la relazione, avrebbe attuato un controllo ossessivo degli spostamenti e delle applicazioni di messaggistica della ragazza, continue videochiamate per accertare dove si trovasse, e costanti divieti a lei di uscire da sola o con i suoi amici e anche imposizioni sull'abbigliamento da indossare.

Negli ultimi giorni, nonostante il divieto di avvicinamento alla giovane già in atto, l'indagato avrebbe più volte violato le prescrizioni imposte, arrivando a pedinare la ex compagna con la propria autovettura fuori dal comune di Cassano.