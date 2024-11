Ennesimo incidente mortale lungo la statale 106 bis, all'altezza di Corigliano-Rossano. Una Peugeot 207 che viaggiava in direzione nord si è trovata d'un tratto, lungo la carreggiata, un pedone. Inevitabile l'impatto, violentissimo. Per il malcapitato, un cittadino straniero, non c'è stato nulla da fare, nonostante l’automobilista, rimasto incolume, abbia cercato di prestargli soccorso. È morto sul colpo.

Si tratta della prima vittima del 2019 sul tratto cosentino della statale ionica. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale di Rossano e i sanitari del 118.