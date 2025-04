L’uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale “Nicola Giannettasio” per ricevere le prime cure. Era stato inizialmente allertato anche l’elisoccorso ma non si è ritenuto necessario l’impiego

Nuovo incidente stradale lungo la vecchia statale 106, nel tratto che attraversa Contrada Toscano, a poca distanza dallo svincolo che conduce all’Acquapark Odissea 2000 a Corigliano-Rossano. Una Fiat Panda ha travolto un pedone, che è rimasto ferito. L’uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano per ricevere le prime cure. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma da quanto si apprende il conducente della Panda si è immediatamente fermato per prestare aiuto, consentendo i primi interventi di soccorso. Era stato inizialmente allertato anche l’elisoccorso, ma non si è ritenuto necessario l’impiego dell’elicottero, dal momento che il paziente era in condizioni gestibili con il trasporto su gomma.

Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per effettuare i rilievi e regolare il traffico, che ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Disagi per gli automobilisti, soprattutto nei pressi dello svincolo, un tratto spesso al centro di episodi simili a causa della scarsa visibilità e dell’alto volume di circolazione, soprattutto nelle ore di punta.

L’incidente riaccende l’attenzione sulle condizioni della vecchia 106, arteria ancora molto frequentata. Il tratto di Contrada Toscano resta uno dei punti più delicati per la sicurezza stradale nell’area urbana di Rossano. Lo scorso mese perse la vita un’anziana travolta da un mezzo.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica del fatto. Al momento, non si conoscono le condizioni aggiornate della persona investita.