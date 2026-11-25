L’indagine è partita dalla segnalazione di un gruppo WhatsApp con circa 200 iscritti nel quale venivano condivisi video e immagini illegali. Gli accertamenti della Polizia hanno portato al sequestro di numerosi contenuti anche su Telegram e Messenger

Un quarantenne di Locri è stato arrestato, ed ora si trova ai domiciliari dalla Polizia, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, per la diffusione e la detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L'indagine ha avuto origine da una segnalazione relativa all'esistenza di un gruppo Whatsapp, creato con finalità di socializzazione e a cui risultavano iscritti circa 200 membri, all'interno del quale tuttavia venivano condivisi video ed immagini a carattere pedopornografico da parte di un utente.

Le indagini hanno poi portato gli investigatori a risalire al 40enne. Nel corso di una perquisizione personale, locale e informatica, il personale specializzato del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica per la Calabria ha trovato all'indagato circa 200 file multimediali di natura pedopornografica. I successivi accertamenti tecnici sui dispositivi sequestrati, svolti dal medesimo Centro, hanno portato alla scoperta di altri file multimediali relativi a minori coinvolti in atti sessualmente espliciti, per un totale pari a circa 1.000, nonché numerose chat presenti sugli applicativi di Telegram e Messenger nelle quali l'indagato aveva condiviso materiale della medesima natura. All'esito di quanto emerso nel corso delle indagini, il Gip, su richiesta del Pm, ha disposto nei riguardi dell'indagato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e con divieto di utilizzare strumenti di comunicazione, anche informatici.