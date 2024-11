Un uomo di Delianuova, nel corso della normale manutenzione del suo giardino, ha rinvenuto all’interno di una cavità del muro di confine con la proprietà adiacente, ben nascosta dalla vegetazione, due fucili di cui uno con matricola abrasa occultati in due sacchi di plastica.

L’uomo, pensionato e incensurato, nel corso delle pulizie ha notato l’involucro e si è subito accorto della presenza delle due armi, dalla sagoma inconfondibile. Non avendo idea della provenienza, ha allertato immediatamente i Carabinieri della Stazione che hanno provveduto a repertare e sequestrare gli oggetti. Rimossa la copertura improvvisata, sono così emersi un fucile a pompa e una carabina semiautomatica.

Il primo, con matricola abrasa, il secondo invece, oggetto di furto nel 2019 da un’abitazione di Frascati, regolarmente denunciato dal proprietario. I militari dell’Arma, dopo aver informato la Procura di Palmi, si sono attivati per effettuare i repertamenti del caso, finalizzati a preservare ogni possibile elemento utile all’identificazione di chi possa aver nascosto all’interno del muro le armi.

Appare tuttavia molto chiaro che per abbandonare in quel luogo gli involucri sia stato necessario invadere la proprietà dell’uomo che ha rinvenuto il materiale. Gli accertamenti sono in corso, ma grazie alla collaborazione del cittadino di Delianuova, i militari hanno tolto dalla circolazione due fucili che, per la loro tipologia, risultano dotati di caratteristiche particolarmente letali.