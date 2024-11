A Torre di Ruggiero un uomo ha accidentalmente appiccato un incendio che si è propagato a tremila balle di fieno

Era intento ad eliminare un nido di vespe quando accidentalmente ha innescato un incendio all’interno di un fienile. È quanto è avvenuto in località Logge a Torre di Ruggiero nel Catanzarese. Un uomo ha acceso un piccolo incendio nel tentativo di allontanare gli insetti ma il rogo si è improvvisamente propagato a circa tremila balle di fieno riducendo in cenere il fienile all’interno delle quali erano custodite. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle e i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi.

Luana Costa