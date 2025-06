Il tribunale collegiale di Castrovillari ha condannato Saverio e Cataldo Greco per bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della società Alimentitaliani srl, dichiarata insolvente nel dicembre 2017. Secondo la procura di Castrovillari, Saverio Greco – nella veste di amministratore – avrebbe compiuto operazioni dolose che hanno portato all’aggravamento del dissesto, tra cui la distrazione del contratto di fornitura con Ce.Di.Gros a favore della Fattorie Greco srl, controllata da Cataldo Greco.

Le operazioni, secondo i giudici, hanno arrecato un danno patrimoniale «di rilevante gravità», con un passivo fallimentare stimato in circa 153 milioni di euro. Inoltre, le scritture contabili della società erano tenute in modo da rendere impossibile ricostruire il patrimonio, anche a causa dell’outsourcing affidato alla Jureka srl, amministrata dalla madre degli imputati.

Il collegio, presieduto dalla togata Giusy Ferrucci (ora presidente di sezione gip-gup del tribunale di Cosenza), ha inflitto a Saverio Greco una pena di tre anni e tre mesi di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, inabilitazione all’esercizio d’impresa e incapacità a ricoprire cariche direttive.

A Cataldo Greco sono stati inflitti due anni, pena sospesa, per la sola condotta distrattiva legata alla cessione delle società agricole, con le stesse pene accessorie.

Le motivazioni della sentenza hanno in luce un disegno criminoso finalizzato all’impoverimento della società, in violazione degli obblighi imposti nella fase di concordato, così come ipotizzato dal pubblico ministero Angela Continisio, titolare del procedimento penale.

Cataldo Greco infine è stato assolto per gli altri capi d’imputazione per non aver commesso il fatto. Le difese annunciano ricorso in appello.