Il commissario straordinario del Comune di Lamezia Terme, Francesco Alecci, ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino, in concomitanza con i funerali di Stefania Signore e del figlio Christian, di 7 anni, travolti e uccisi il 4 ottobre scorso da un'onda d'acqua e fango nella frazione di San Pietro Lametino mentre erano a bordo dell'auto della donna. I funerali si svolgeranno a Gizzeria, alle ore 15,30 nella Chiesa di Santa Caterina. Il commissario ha invitato tutta la popolazione ad aderire, sospendendo ogni attività per dimostrare la solidarietà della città alla famiglia delle vittime. Lutto cittadino anche a Gizzeria e Curinga.

Continuano, intanto, le ricerche del corpo dell'altro figlio di Stefania Signore, Nicolò, di appena due anni, che era con lei e con il fratellino al momento del disastro. Su quanto accaduto la sera del 4 ottobre, indaga la Procura della Repubblica di Lamezia Terme che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti.

