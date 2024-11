«C'è molta preoccupazione per l'emergenza della discarica di Pipino, in provincia di Cosenza, e vogliamo manifestare la nostra completa vicinanza ai Comuni coinvolti: Terravecchia, Crucoli, Scala Coeli, Campana, Pietrapaola, Calopezzati e Umbriatico». È quanto affermano, in una nota congiunta, il presidente e il direttore dell'Associazione regionale allevatori della Calabria, rispettivamente Michele Colucci e Filomena Citraro, insieme al Consiglio direttivo.

«Si tratta di un vero e proprio disastro ambientale - sostengono Colucci e Citraro - una situazione molto delicata che piega un territorio proprio all'inizio della stagione estiva, in un'area nella quale sono presenti allevamenti di pregiata razza podolica»

«È fondamentale agire in modo tempestivo e, per questa ragione e l'Associazione regionale allevatori si mette a disposizione per ogni forma di supporto che possa essere d'aiuto in questo particolare momento ma è urgente che le istituzioni intervengano in modo appropriato»