Da accertare le cause dell'incidente. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco

Brutto incidente questa mattina a Feroleto nel Catanzarese. Una vettura per cause ancora in corso di accertamento è sbandata andando a finire la propria corsa in un cortile di un'abitazione privata. Sul posto è dovuta intervenire una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Nicastro per mettere in sicurezza il mezzo. Il conducente dell'automobile, G.F., 33 anni, non è rimasto ferito gravemente.