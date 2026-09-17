Gli accertamenti sarebbero stati disposti per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Un infermiere è stato condotto in commissariato al termine delle verifiche
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Gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato questo pomeriggio una lunga perquisizione all’interno della postazione 118 PET di Acri. Al termine dei controlli, un infermiere in servizio nella struttura sarebbe stato condotto in commissariato.
Secondo quanto si apprende, la perquisizione, eseguita anche con l’ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato, sarebbe stata finalizzata alla ricerca di eventuale sostanza stupefacente all’interno della postazione di prima emergenza.
Al termine degli accertamenti, l’infermiere sarebbe stato accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori verifiche.
Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’eventuale contestazione né sull’esito definitivo della perquisizione. La vicenda resta al vaglio degli investigatori.