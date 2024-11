Gli aggressori due studenti universitari, fermati dai Carabinieri di Locri per tentato omicidio, sequestro di persona, rapina, abbandono di persone incapaci e omissione di soccorso.

Il brutale pestaggio è avvenuto nella notte tra il 8 e il 9 agosto a Palizzi Marina. I due giovani, Antonino Sgrò e Giuseppe Cara, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, avrebbero condotto l'indiano 40 enne in un magazzino del locale notturno per pestarlo brutalmente. Il cittadino indiano era sospettato di aver rubato due bottiglie di alcolici nello stesso locale. Dopo il pestaggio, i due lo avrebbero abbandonato in fin di vita in un terreno vicino. Ora si trova ricoverato all'ospedale, in pericolo di vita per le lesioni riportare ad un rene, alle costole e alla testa.