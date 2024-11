Squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Lamezia Terme sono impegnate per un incendio di un capanno con struttura in legno e lamiera situato in loc. Fondaco nel comune di Pianopoli (CZ). All'interno del capanno, mobilia, elettrodomestici in disuso e materiale vario. Sul posto per domare le fiamme 7 unità vigilfuoco con due automezzi ed autobotte di supporto.In corso di accertamento l'origine del rogo, al momento non si esclude alcuna ipotesi.Non si registrano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri di Lamezia.