Gli agenti hanno sequestrato sei piante di marijuana di diversa grandezza, 48 grammi di marijuana semiessiccata, contenitori in plastica e metallici, un diffusore di calore, ventilatori elettrici e fertilizzanti

Gli agenti del Commissariato di polizia di Rossano Calabro hanno arrestato, all'alba di oggi, tre giovani incensurati, ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. Si tratta di a.d.s., 23 anni; a.o., 20 anni e g.a., 20 anni.

I tre avevano adibito a serra per la coltivazione di canapa indiana un ripostiglio ubicato all'interno di un box, attraverso la creazione di un microclima ideale mediante l'installazione di apparecchiature elettriche di ventilazione ed utilizzando materiali fertilizzanti. Gli agenti hanno sequestrato sei piante di marijuana di diversa grandezza, 48 grammi di marijuana semiessiccata, contenitori in plastica e metallici, un diffusore di calore con lampada alogena, due ventilatori elettrici e diversi fertilizzanti. Per i tre giovani sono stati disposti gli arresti domiciliari. (AGI)