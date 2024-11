Coltivavano in una serra piantine di marijuana, mentre a casa avevano l'erba già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato dello spaccio. Quattro persone, tre uomini e una donna, di età compresa tra i 29 e i 45 anni, incensurate, sono state arrestate a San Demetrio Corone dai carabinieri della compagnia di Corigliano, supportati dalle unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, con l'accusa di coltivazione e detenzione illegale di sostanza stupefacente.

I militari, all'alba, hanno perquisito le abitazioni dei quattro e hanno trovato, in una prima residenza, 60 grammi di marijuana, divisa in dosi, il materiale per il taglio e il confezionamento, oltre a cinque piantine di canapa indiana. In una seconda casa hanno scoperto 140 grammi della stessa sostanza, in parte divisa in dosi e la restante chiusa in sacchetti di plastica, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Perquisito anche un terreno agricolo, gestito da due dei quattro, dove i carabinieri hanno trovato una serra con due piante di canapa indiana, alte un metro e già germogliate ed altre nove piantine più piccole.