La donna ha raccontato ai militari giunti in suo aiuto di avere subito in passato analoghi episodi di maltrattamenti. L'ex marito si trova adesso agli arresti domiciliari

Un uomo di 51 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della sezione Radiomobile di Catanzaro sono intervenuti nottetempo in un’abitazione dell’area sud della città dopo una segnalazione. All’arrivo dei militari, l’ex moglie ha raccontato di essere stati vittima di un’aggressione fisica e verbale consumata alla presenza dei due figli minorenni della coppia e che quello era stato soltanto l’ultimo dei tanti episodi di violenza subiti fino a quel momento, senza però riuscire a trovare il coraggio di denunciare.

La donna è stata quindi accompagnata in ospedale dove le sono state medicate lesioni ritenute guaribili in sette giorni. L’aggressore è stato condotto in altro domicilio e posto, come si diceva, agli arresti domiciliari.