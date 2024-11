L'episodio si è verificato a Cosenza. La donna vittima di un colpo alla testa

Un uomo di 29 anni, M.A., è stato arrestato in flagranza di reato a Cosenza dagli agenti della polizia per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti dopo una telefonata giunta al 113, riscontrando al loro arrivo, un episodio di violenza domestica.

Il giovane aveva percosso la madre, costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 per un trauma cranico provocato da un colpo ricevuto in testa. Dopo aver raccolto le testimonianze della donna e del marito presente all’accaduto, il personale della questura procedeva all’arresto.