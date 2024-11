I carabinieri di Celico hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di Lappano ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia

I carabinieri di Celico hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di anni 51, di Lappano, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, in danno della moglie. I militari della stazione carabinieri di Celico, hanno accertato che l'uomo avesse aggredito la moglie al culmine di una lite all'interno della loro abitazione di Lappano.

Non si tratta di un episodio isolato, essendo emerso che, in passato, la donna avesse subito analoghe violenze. Il pronto intervento dei militari operanti ha scongiurato il peggio. La donna è stata poi trasportata, in ambulanza, presso l'ospedale civile di Cosenza, dove ha ricevuto le cure del caso, a seguito dei vari traumi subiti. Non è in pericolo di vita. L'uomo, come disposto procura di Cosenza, sarà giudicato, domani, dal tribunale, con giudizio direttissimo.