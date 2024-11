La donna ha denunciato tutto agli inquirenti che hanno arrestato il 51enne con l'accusa di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e porto abusivo di un coltello usato per le minacce

Un 51enne, commerciante di Belvedere Marittimo, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e porto abusivo di un coltello. Secondo la denucia della ex moglie, l'uomo l'avrebbe minacciata, picchiata e violentata, davanti alla figlia minorenne, fin dal giorno della separazione. Stanca delle continue violenze la donna ha trovato il coraggio di denunciare l'accaduto e nella serata di ieri, si è presentata al commissario di Paola, raccontando tutto agli inquirenti . La Procura di Paola ha disposto l’arresto in carcere del 51enne.