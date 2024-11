L'arma, corredata di 61 proiettili, è stata trovata dai carabinieri nell'abitazione dei coniugi a Nicotera, nel Vibonese

Detenzione illegale di arma da fuoco. Con questa accusa i carabinieri di Nicotera, nel Vibonese, hanno tratto in arresto un uomo di 82 anni, e la moglie di 74 anni. Nel corso di una perquisizione domiciliare, nascosta in un cassetto, i militari dell'Arma hanno trovato una pistola con matricola abrasa e 61 proiettili compatibili con l'arma. In attesa delle determinazioni della magistratura di Vibo Valentia, marito e moglie sono stati posti agli arresti domiciliari. Armi e munizioni sono state sequestrate.